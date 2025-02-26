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        Haberler Gündem Diyarbakır'da önündeki araca çarpan otomobil, takla attı: 4 yaralı - Güncel haberler

        Diyarbakır'da önündeki araca çarpan otomobil, takla attı: 4 yaralı

        Diyarbakır'da önündeki araca çarpıp, refüje çıkarak takla atan otomobilde 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 01:00 Güncelleme: 26.02.2025 - 01:00
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        Önündeki araca çarparak takla attı: 4 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Şeyhmus Ç. (35) yönetimindeki otomobil, önünde ilerleyen bir araca çarptıktan sonra refüje çıkıp, takla attı.

        Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralanırken, diğer araçta ise hasar oluştu. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Yaralılardan sürücü Şeyhmus Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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