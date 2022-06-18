O terörist 4 şehidin faili çıktı!

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ölü ele geçirilen iki teröristten birinin 2'si polis 4 kişinin şehit edildiği saldırıların faili olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, dün Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü programında Diyarbakır'da etkisiz hale getirildiklerini duyurduğu iki teröristten birinin "Dilşad, Dijvar, Doktor" kod isimli Mehmet Süleymanoğlu olduğu tespit edildi.
Terörist Süleymanoğlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olma, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahlarla ateş etme, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" olmak üzere 6 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'ndeki çukur barikat eylemlerinde yer aldığı ve güvenlik güçleriyle çatışmalara girdiği saptanan teröristin, 26 Ağustos 2014'te Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Kızıloğlu'nun merkez Kayapınar ilçesindeki evinin önünde şehit edildiği ve 11 Nisan 2017'de İl Emniyet Müdürlüğü ek binasının altına tünel kazılarak el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirilmesi sonucu polis memuru Burhan Mercan ile sivil memurlar Cengiz Tekin ve Yunus Elaltunterin'in şehit edildiği, 118 kişinin yaralandığı olayların faili olduğu belirlendi.
Etkisiz hale getirilen diğer teröristin kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor.
Dün, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında jandarma komando, jandarma özel harekat ve jandarma komando operasyon birliklerince başlatılan Eren Abluka-15 Operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada biri turuncu kategoride iki bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla ölü ele geçirilmişti.
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