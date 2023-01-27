Diyarbakır'da okuma yazma öğrenen kadınlara belge

AA

Diyarbakır'da okuma yazma öğrenen kadınlara törenle belge verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Lalebey Konağı Kadın Kültür Merkezi'nde Okuma Yazma Kursunu tamamlayan kadınların kep atma törenine katıldı.

20 KADIN İÇİN KEP ATMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Sur Halk Eğitim bünyesinde açılan 180 saatlik eğitimi başarı ile tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan 20 kadın için kep atma töreni düzenlendi. Törene, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Yıldırım, kursiyerler ve aileleri katıldı. Kursiyerlere sertifika ve hediyelerini takdim eden Su, kadınlara başarılarının devamını diledi.

"SENİ ASLA DURDURAMAZLAR ANNE"

Okuma yazma kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerlerin çocuklarından oluşan grup "Seni Asla Durduramazlar Anne" adlı şiiri okuyarak katılımcılara duygusal anlar yaşattı. 61 yaşında okuma yazmayı öğrenen kursiyer Muhterem Kardeşler, okuduğu şiirle beğeni topladı.

"KADINLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDA VE DESTEKÇİSİYİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Yıldırım, 3 ay gibi kısa bir sürede azimle çalışan ve mücadele eden, okuma ve yazmayı öğrenen kadınları tebrik etti. Yıldırım, "Kadınlarımızın başarısı bizi çok mutlu etti. Kadınlarımızın her zaman yanında ve destekçisiyiz. Sur'da ve Diyarbakır'ın farklı noktalarında kadınlarımıza eğitim imkanlarını sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik folklor ekibinin gösterisi, toplu fotoğraf çekimi ve kursiyerlerin kep atması ile sona erdi.