Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da muhtar vurulmuş halde bulundu

        Diyarbakır'da muhtar başından vurulmuş halde bulundu

        Diyarbakır'da kırsal mahalle muhtarı Yılmaz Koca, evinin yakınındaki hayvan çadırında başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:08 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da muhtar vurulmuş halde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da muhtar Yılmaz Koca (44), başından vurulmuş olarak ölü bulundu.

        Olay, gece saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Şeyhandede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, muhtar Yılmaz Koca, hayvanlarına yem vermek için evinin yakınındaki yem çadırına gitti.

        Muhtarın eve dönmediğini fark eden eşi, çadıra gittiğinde Koca'yı başından vurulmuş halde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Koca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Muhtarın cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri diyarbakır
        #muhtar
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Venezuela'da ihtilaflı bölge için referandum
        Venezuela'da ihtilaflı bölge için referandum
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        "Acilen transfer"
        "Acilen transfer"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        Altında olağandışı rekor
        Altında olağandışı rekor
        "Gazze kasabı Netanyahu yargılanmalı"
        "Gazze kasabı Netanyahu yargılanmalı"
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        Habertürk Anasayfa