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Diyarbakır'da minibüs şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 13 yaralı

Diyarbakır'da, minibüsün şarampole devrildiği kazada, yolculardan Zehra Can (81) ile Zeliha Akın (58) hayatlarını kaybetti, 13 kişi de yaralandı

Giriş: 08.05.2023 - 12:35 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da minibüs devrildi: 2 ölü, 13 yaralı
DHA

Diyarbakır'da, minibüs şarampole devrildiği kazada Zehra Can (81) ile Zeliha Akın (58) hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kulp ilçesi Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kulp'tan Diyarbakır kent merkezine doğru giden, sürücüsünün adı öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde yolculardan Zehra Can ile Zeliha Akın'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan F.B. (42), H.C. (56), S.B. (41), N.S. (50), H.B. (75), G.A. (58) ile isimleri öğrenilmeyen 7 kişi ise, ilk müdahalenin ardından Kulp ve Lice'deki hastanelere kaldırıldı.

Minibüsten çıkarılan cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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