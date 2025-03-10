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        Haberler Yaşam Diyarbakır'da mezar kazısında bulunan mozaikle ilgili inceleme yapıldı

        Diyarbakır'da mezar kazısında bulunan mozaikle ilgili inceleme yapıldı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iş makinesiyle mezar alanı için kazı yapıldığı sırada bulunan yaklaşık 3 metrekarelik mozaik ile ilgili Diyarbakır Müze Müdürlüğünce inceleme yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 17:27 Güncelleme: 10.03.2025 - 17:27
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        Mezar kazısında bulundu, inceleme yapıldı!
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Özbilek Mahallesi'nde önceki gün hayatını kaybeden bir kişinin defnedilmesi için iş makinesiyle mezar alanında çalışma yapıldı.

        Mezarın kazılacağı bölgeye ulaşmak için iş makinesiyle yürütülen yüzeysel kazı sırasında mozaik bulundu.

        Mahalle muhtarı Hasan Akduğan, iş makinesiyle mezar yeri için kazı yapılırken mozaik tespit ettiklerini belirtti.

        Bunun üzerine çalışmayı durdurup durumu jandarmaya bildirdiklerini ifade eden Akduğan, "Diyarbakır Müze Müdürlüğü yetkilileri buraya gelip inceleme yaptı. Daha sonra alanın üzeri kapatıldı. Güvenlik güçleri tarafından güvenliği sağlanıyor.

        Ortaya çıkan kısım yaklaşık 3 metrekare, gerisi kazı yapıldıktan sonra belli olacak. Mozaik daha geniş bir alanda olabilir. Yaklaşık 30 yıl önce de burada mozaik parçalarıyla karşılaşırdık. Kepçe burada çalışma yaparken tek parça halinde mozaik görünce bunun sıradan bir şey olmadığını anladık" dedi.

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        #Mozaik
        #Diyarbakır
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