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Diyarbakır'da kuş cenneti gibi üniversite

Kuş cenneti gibi üniversite

Diyarbakır'da bünyesindeki 27 bin dönüm araziye kurulu Dicle Üniversitesi, Türkiye'nin alan bakımından en büyük üniversiteleri arasında yer alıyor. Dicle Nehri kenarındaki üniversitenin, zengin bitki örtüsüne sahip kampüsünde 200'e yakın kuş türü yaşıyor

01.07.2022 - 11:58 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Diyarbakır´da bünyesinde 15 fakülte, teknik donanımlara sahip 12 meslek yüksekokulu, 4 yüksekokul, 1 konservatuvar, 4 enstitü, 30 uygulama ve araştırma merkezi, eğitim ve araştırma hastanesi, onkoloji hastanesi, çocuk hastanesi, yanık merkezi ile Orta Doğu'nun en büyük kalp hastanesini barındıran Dicle Üniversitesi, Türkiye´nin alan bakımından da en büyük kampüsleri arasında yer alıyor.

     

  • DHA'nın haberine göre yaklaşık 30 bin öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitede, 3 bin 600 akademik ve idari personel yer alıyor.

     

  • 27 bin dönüm araziye konuşlu ve Dicle Nehri kenarında kurulmuş olmasının verdiği avantajla da zengin bitki örtüsüne sahip olan üniversite, içinde barındırdığı kuş türleriyle de dikkat çekiyor.

     

  • İçinde bulundurduğu gölet ve üniversite içerisinde bir yıl içerisinde yapılan sayımlarda yaklaşık 200 farklı kuş türü tespit edildi.

     

  • 'DİCLE ÜNİVERSİTESİ'Nİ KUŞ CENNETİ OLARAK YORUMLAYABİLİRİZ'

    Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, sayımlar sonucunda üniversiteyi bir kuş cenneti olarak yorumlayabileceklerini belirtip, şunları kaydetti:

     

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