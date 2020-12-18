Diyarbakır'da Kuruçay Barajı'yla 50 bin 300 dekar tarım alanı suya kavuşacak

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla Diyarbakır'ın verimli topraklarını suyla buluşturmaya devam ediyor ve son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu kapsamda 2 milyon 350 bin dekar alanı sulayacak Silvan Projesi'nin depolama sulamalarından biri olan Kuruçay Barajı sulaması inşaatında 9 bin 450 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak sulamaya hazır hale getirildiğini bildirdi. Yıldız, 2020 yılı sonu itibarıyla bu miktarın 10 bin 650 dekara çıkarılacağını, projenin tamamının bitirilmesi ile toplam 50 bin 300 dekar tarım alanın sulamaya açılacağını belirterek şunları kaydetti:
"Projenin yüzde 18'lik kısmı tamamlanmış olup, 8 kilometrelik sulama hattı ile 22 kilometrelik HDPE boru döşenmiştir. Ana boru hattı ve şebeke hatlarında boru döşeme ve sanat yapıları imalatları hızla devam etmektedir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 38 milyon 560 bin lira katkı sağlanacaktır."
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