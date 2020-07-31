Diyarbakır'da kurban kesiminde Kovid-19 tedbirleri 109 ekiple denetleniyor

Kentte kurban kesim komisyonunca 5 satış, 10 kesim yeri belirlendi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamda kurban ibadetlerini yerine getirmesi için gerekli tedbirleri aldı.
İlaçlama ekipleri, gün boyu kesimhanelerin dezenfekte edilmesi için çalışma yürütüyor.
Kesim ve satış alanlarında hayvan sağlığının kontrolü için veteriner, kurban atıklarının bertarafı için de ekip bulunduruluyor.
- "109 ekiple bayram sürecince sahada olacağız"
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Hikmet Güneş, yaptığı açıklamada, kentte kesimin genellikle kesimhanelerde yapıldığını belirterek, "Kapalı semt pazarlarında ve hayvan borsasında belirlediğimiz kesim yerlerinde randevu sistemle çalışılmakta." dedi.
Sağlık ile Tarım ve Orman bakanlıklarının yayımladığı genelgeler ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda çalışma yürüttüklerini anlatan Güneş, şöyle konuştu:
"Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Münir Karaloğlu'nun talimatıyla, kurban kesim ve satış yerlerinde uygulanacak tedbirlerle ilgili genelge yayımlandı. Büyükşehir Belediyesi olarak, bütün birimlerimiz ve ilçe belediyeleriyle koordine şekilde 450 çalışanımızdan oluşan 109 ekiple bayram sürecince sahada olacağız. Vatandaşlarımızın ibadetini rahat ve hijyenik ortamda, Kovid-19'un yayılmasına aracılık etmeden yerine getirmesi için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz."
Güneş, vatandaşların, belirlenen yerler dışında kurban kesimi yapmamasını, kurban satın almamasını, kurbanlıkta ise küpeli hayvanları tercih etmesini istedi.
Kesimhanedeki vatandaşlardan Mehmet Yıldız da verilen randevuya göre geldiklerini belirterek, "Tam teşekküllü hizmet veriliyor. Allah razı olsun." dedi.
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