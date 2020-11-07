Diyarbakır'da "Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı" düzenlendi

AA

Valilikler, Karacadağ ve Dicle Kalkınma ajanslarından yetkililer ile Türkiye'nin önde gelen turizm aktörleri ve acente temsilcilerinin katılımıyla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen çalıştayda, Mezopotamya'nın "altın üçgeni" olarak nitelendirilen üç ilin turizm potansiyeli ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da tarihi bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bölgenin refahı, gelişmesi ve istihdamı açısından çalıştayın kıymetli olduğunu belirten Alpaslan, insanlığın bu topraklarda başladığını, çeşitli medeniyetlerin izlerinin ve kültürünün burada oluştuğunu anlattı.

Bakanlık olarak Türkiye'de turizmin tüm yıla yayılmasını, Anadolu'nun her köşesinde turizmin her çeşidinin yaşatılmasını istediklerini vurgulayan Alpaslan, bu amaçlarının gerçekleşebilmesi için en önemli basamaklardan birinin inanç ve kültür turizmi açısından çok büyük değerlere sahip bölgenin turizmde gelişmesi olduğunu aktardı.

Alpaslan, terörün minimize olduğu ve sıfırlandığı bir süreçte bulunduklarına dikkati çekerek, "Bölgede turizm ve kültür adına çok ciddi alt yapı yatırımları yapıldı. Bölgenin tanıtımıyla ilgili çok güzel çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla turizmin gelişmesi için çok güzel bir ortam var. Elimizdeki tek negatif unsur tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs. İnşallah en kısa zamanda tüm insanlık olarak kurtulursak bölge gelişecek, büyüyecek. Çok güzel bir ortamı yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birçok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de çok önemli başarılar elde ettiğini bildiren Alpaslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Valilerimizin koordinasyonunda, bakanlık ve sektörlerimizle bu çalışmalarda elimizi taşın altına koyarak, terörün de panzehiri olan turizmi hızla geliştirerek bölgemizin hizmetine sunulmasından büyük memnuniyet duyacağız. Kısa zamanda dünyada seyahat edenlerin en az yarısının kültür, inanç ve gastronomi saikiyle seyahat edeceği öngörülmekte. Bu da bölgenin avantajını ve fırsatını daha net ortaya çıkartmaktadır."

- Tüm illerin turizm değerleri tanıtılacak

Bölgenin dünyada daha iyi tanıtılması ve değerlerinin daha iyi bilinir hale gelmesi için Türkiye Turizmi Geliştirme ve Tanıtma Ajansı ile son derece güçlü destek sağlayacaklarını anlatan Alpaslan, tüm illerin turizm değerlerini çok güçlü şekilde tanıtacaklarını kaydetti.

Pandeminin ardından bölgenin ziyaretçi akınına uğrayacağına işaret eden Alpaslan, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa altın üçgeninin kültür ve inanç turizmi açısından çok büyük değerlere sahip olduğunun altını çizdi.

Alpaslan, "Geçen yıl Göbeklitepe Yılı olarak gördük ki buranın farkındalığını ortaya koyduğumuz zaman akın akın insanlar gelmekte. Akın akın insanlar bu güzellikleri ve değerleri yerinde yaşamak istemekte." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizmi stratejik bir sektör ilan ettiğini anımsatan Alpaslan, turizm üzerinden ülkenin refahı ve istihdamının gelişmesi yönünde tüm bakanlıklara gerekli talimatları verdiğini aktardı.

Alpaslan, bu güçten yola çıkarak çok hızlı bir şekilde kararları alıp, gereken stratejileri belirleyerek, turizmin gelişmesi adına önemli ve büyük adımlar atacaklarını sözlerine ekledi.

- "Turizmin yakıtı hikayedir, hikaye varsa turizmde kazanırsınız"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da şehirlere bütüncül bir turizm yol haritası oluşturmak, bölgenin cazibesini tüm dünyada görünür kılmak, turizmin şehirlere sunduğu katma değeri artırmak, gençlere iş ve istihdam olanağı oluşturmak ve şehirlerin refahını artırmak için ortak akıl platformu olarak çalıştayı düzenlediklerini söyledi.

Bölgenin kültür ve inanç turizmi için eşsiz bir destinasyon olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Bu üç şehir bereketli hilalin kuzeyi, Yukarı Mezopotamya havzasının altın üçgenidir. İlim, bereket, servet, medeniyet ve inancın değişmez rotasıdır. Turizm bir hikayenin peşinden gitmektir. İnsanlar hikaye dinlemek, hikayenin parçası olmak isterler. Turizmin yakıtı hikayedir, hikaye varsa turizmde kazanırsınız. Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da, bu bereketli muhteşem destinasyonda sayılamayacak kadar çok hikayemiz var. Bölgedeki her taşımız yeryüzü medeniyeti ile yaşıt. Koca ülkelerin hikayeleri tek bir taşımızın hikayesi kadar uzun değil. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'siz medeniyet tarihi yazılamaz. Buralar olmadan diller, inanç, gastronomi tarihi yazılamaz. Bu kadar önemli bir destinasyon üzerinde çalışıyoruz. Burası batıya ve doğuya doğru akan, insanlık nehrinin kaynağıdır. Burası insanlığın anavatanı, özlemin adıdır. Özlenenle özleyeni bir araya getirmek de bizim misyonumuzdur."

Karaloğlu, üç ilde turizmin gelişmesi için birçok çalışma olduğunu, güçlerini birleştirerek yeni bir başlangıç yaptıklarını anlattı.

Bölgede çok güzel huzur ve güvenlik ortamı olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, "Türkiye, deniz, kum ve güneş üçgeninde çok başarılı turizm operasyonu yapıyor. En az onun kadar potansiyelimiz olan kültür ve inanç turizminde de inşallah bu salondaki çalışmamız başlangıç olur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yüzde 80'i Antalya, Aydın, Muğla, İzmir ve İstanbul'a gelmiş"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ise bölgede 12 bin yıllık tarihi ile insanlık tarihini yeniden yazdıran Göbeklitepe, UNESCO Dünya Miras Listesinin gözdesi Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri, Dara Antik Kenti, Midyat, Malabadi Köprüsü ve yüzlerce eserin bulunduğuna dikkati çekti.

Hala kültür ve inanç turizminde istedikleri yerde olmadıklarına değinen Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ülkemize gelen 45 milyon yabancı misafirin yüzde 80'i Antalya, Aydın, Muğla, İzmir ve İstanbul'a gelmiş. Kalan 76 ilimizin payı ne yazık ki çok düşük. Yeni bir anlayış ve birliktelikle 13 büyük medeniyete ev sahipliği yapmış, mutfağı, doğası, insanı ile eşsiz bir destinasyon olan Anadolu'yu kültür gezginleriyle buluşturmanın, bu topraklardaki büyüleyici efsaneleri, hikayeleri tüm dünyayla paylaşmanın zamanı çoktan geldi. Altın üçgen olarak adlandırdığımız Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'in yanına bu bölgeden hangi şehrimizi eklesek altın dörtgen, altın beşgen olarak değer almaya devam edecektir."

Daha sonra çalıştay kapsamında, "Mezopotamya Bölgesel Turizm Fuarı"nın 2021 yılından başlayarak her yıl düzenlenmesine ilişkin, TÜRSAB ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında protokol imzalandı.

Ardından, Fotono21 Fotoğraf Derneği tarafından üç kentin tarihi ve turistik yerlerinden fotoğrafların yer aldığı "3 Şehir Tek Rota" sergisi açıldı.

Çalıştaya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mardin Vali Yardımcısı Recep Aydın, sivil toplum kuruluşlarından ve turizm sektöründen temsilciler katıldı.