Diyarbakır'da Kovid-19 vakaları azalınca poliklinikler hizmet vermeye başladı

Hastanenin başhekimi Dr. Öğretim Görevlisi Muhammet Asena, AA muhabirine, hastanelerinde Kovid-19 nedeniyle son 3 aydır hastalara yoğun şekilde hizmet verdiklerini söyledi.

Son günlerde ağır şikayetlerle gelen Kovid-19 hasta sayısında ciddi gerileme gördüklerini aktaran Asena, vakaların düşmesi sonucu acil dışında ara verdikleri diğer polikliniklerde de hizmet vermeye başladıklarını anlattı.

Asena, aşı oranının artması ve tedbirlere uyulmasıyla hastanelerde Kovid-19'un etkisini en aza indireceklerini belirterek, kurallara riayet edilmediğinde poliklinik hizmetlerinde ciddi aksaklıklar olacağı uyarısında bulundu.

Yaklaşık 2 yıldır sağlık çalışanlarının ciddi emek verdiğini vurgulayan Asena, "Yaklaşık bir ay öncesine göre hasta sayısında yarı yarıya düşüş oldu. Genç hastalarımızı kaybetmemeye başladık. Yoğun bakımlardaki hasta sayımız azalmaya başladı." diye konuştu.