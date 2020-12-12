Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik 1 milyon 544 bin lira ceza kesildi

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yayınlanan genelgeler ile Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde yapılan denetimler aralıksız sürüyor.

Ekiplerce, denetimlerde 4-7 Aralık ve 11-12 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatleri ihlalden yapılan 814 işlemde 1 milyon 544 bin 28 lira ceza kesildiği bildirildi.