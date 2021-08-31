Diyarbakır'da Kentsel Dönüşüm Projesi Anahtar Teslim Töreni düzenlendi

Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Toplantı Salonunda gerçekleşen törende, Çevre Şehircilik Bakanlığının il merkezi ve ilçelerde kentsel dönüşüm çalışmaları başlattığını söyledi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutların bugün hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Karaloğlu, Fiskaya bölgesindeki Dicle ile Feritköşk Mahallesinin, 2017'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edildiğini anımsattı.
Daha sonra bölgede hak sahipliği ve gayrimenkul değerleme çalışmalarının bakanlık tarafından yürütüldüğünü ifade eden Karaloğlu, şöyle devam etti:
"Son dönemde Türkiye'deki afetler ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın iş yükünün artması dolaysıyla yetki devri yapıldı. Bundan sonraki kısmını Büyükşehir Belediyesi olarak devam edeceğiz."
Vatandaşlarla anlaşma sağlanması için Büyükşehir Belediyesi olarak görüşmelerin sürdüğünü anlatan Karaloğlu, Dicle Mahallesinde birinci bölgedeki hak sahipleriyle 15 Temmuz itibariyle görüşmeler yaptıklarını, neticelenenlerle sözleşme imzaladıklarını, TOKİ tarafından yapılan konutların anahtar teslimini yapacaklarını aktardı.
Diyarbakır'ı görünümüyle, kültürüyle ve sosyal dokusuyla aslına dönüştürme noktasında gayretlerinin olduğunu dile getiren Karaloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Birinci etapta kentsel dönüşüm için yeni bir konut yüklemeyeceğiz. Bu bölge tamamen yeşil alan kalacak. Vatandaşlarımızla hak sahiplerimizle helalleşip el sıkıştıktan sonra orayı boşaltacağız, yıkacağız. Orası yeşil ve sosyal donatı alanı olacak. Fiskaya'nın yeşiliyle buluştuğu muhteşem bir manzarayı inşallah hep birlikte ortaya çıkarmış olacağız. Vatandaşlarımız inşallah yeni konutlarında huzur ve güven içerisinde yaşamlarını devam ettirecek. Onlara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."
Daha sonra anlaşma sağlanan 11 hak sahibine anahtarları teslim edildi.
Törene, AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak ile hak sahipleri katıldı.
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