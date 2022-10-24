Diyarbakır'da Kenan Doğulu konseri

Kenan Doğulu’ya sahnede alanında başarılı isimlerden oluşan orkestrası eşlik etti. Doğulu, sevenlerinin alkışları üzerine konserlerinin sonunda bis yaparak 'Aşk Oyunu', 'Tükendim Ben' şarkıları eşliğinde konserini noktaladı.

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