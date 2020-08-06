Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ın ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor

Diyarbakır'dan 31 Temmuz'da akrabalarını ziyaret için Dicle ilçesinin Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek çiftinin, evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki oğulları Miraç Çiçek'i arama çalışmaları 7. günde sürüyor.
Anne Firdevs Çiçek, bayramın ilk günü çocuklarıyla teyzesinin Kelekçi köyündeki evine bayram ziyaretine gittiklerini söyledi.
Oğlunun kuzenleri ve kardeşleriyle evin önünde oynadığını, bir müddet sonra kaybolduğunu ifade eden Çiçek, "Kardeşlerine sordum bilmediklerini söylediler. Aramaya başladım ama hiçbir yerde Miraç'ımı bulamadım. Her tarafa baktık ama hiçbir yerde yoktu. Günlerdir onun yüzünü görmedim, hiçbir şekilde haber alamıyoruz." dedi.
- "Miraç'ımı istiyorum"
Oğlundan bir saat bile ayrı kalamazken günlerdir ondan ayrı olduğunu ifade eden Çiçek, "Her yere baktılar. Jandarma dahil herkes seferber olmuş, Allah hepsinden razı olsun. Allah rızası için oğlumu bulup bana getirsinler. İçim yanıyor, Miraç'ımı istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Cumhurbaşkanımızdan, tüm bakanlardan ricamdır." diye konuştu.
Kardeşlerinin de Miraç'ı sorduğunu ifade eden Çiçek, "Çocuklarım 'Anne Miraç nerede?' diye soruyor, cevap veremiyorum. 'Gelecek' diyorum ama hiçbir yerde yok oğlum. Şüphelendiğim, 'bu şahıs' diyebileceğim biri yok. Kimseyi örnek gösteremiyorum. Bilsem, kim olursa olsun hiçbir şekilde saklamam. Benim ciğerim yanıyor, 6 gündür yavrum yok. Aç mıdır, susuz mudur, bir yerde midir bilmiyorum. İçim yanıyor, bir şey olsa saklar mıyım?"
- "Ümitliyiz, bulmaya çalışıyoruz"
Kelekçi köyü muhtarı Zülküf Bayın ise, Miraç Çiçek'i bulmak için arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Çalışmaların kapsamlı şekilde yapıldığını ifade eden Bayın, şöyle konuştu:
"Jandarma, su altı ekipleri, AFAD ekipleri ve vatandaşlarımızın hepsi el birliğiyle Miraç'ı arıyor. Taşın altı, nehir, dağ olmak üzere her yerde çalışmalar devam ediyor. Henüz bir iz bulunmadı. Köyün içi, dışı, ahırlar, bağ, bahçe her tarafı jandarma ile aradık. İnşallah ümitliyiz, bulmaya çalışıyoruz. Ailesi de hayırlı bir haber bekliyor. Ekipler akşam da buraya gelmiyorlar dağda kalıyorlar, çocuk sesi gelebilir diye."
,Mehmet Sıddık Kaya
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