Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

İlçeye bağlı Kelekçi köyünde oturan Çiçek ailesinin 4 yaşındaki oğlu Miraç, evinin önünde oynarken kayboldu.Çocuklarının evin önünde olmadığını fark eden aile, köylülerle aramaya başladı. Yapılan aramalardan sonuç çıkmayınca jandarmaya haber verildi.Jandarma ekiplerinin, küçük Miraç'ı bulmak için başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

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