Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

Diyarbakır'da kardeşi tarafından öldürülen genç kız Adıyaman'da toprağa verildi

Diyarbakır'da erkek kardeşinin silahlı saldırısında yaşamını yitiren genç kızın cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

22.10.2020 - 17:30 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da kardeşi tarafından öldürülen genç kız Adıyaman'da toprağa verildi
AA

Dün meydana gelen olay sonrası otopsi işlemi tamamlanan Melek A'nın (24) cenazesi, gece saatlerinde yakınları tarafından alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine getirilen genç kızın cenazesi, Musa Peygamber Mezarlığı'nda defnedildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, dün erkek kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan Melek A. hayatını kaybetmiş, olay sonrası zanlı gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Adana'da kör eden sinek alarmı!
Adana'da kör eden sinek alarmı!
Burcu Kıratlı'dan olay açıklama
Burcu Kıratlı'dan olay açıklama
Gözleri olmadan doğan bebek terk edildi
Gözleri olmadan doğan bebek terk edildi
Boşuna para verdik! Hiç yararı yokmuş
Boşuna para verdik! Hiç yararı yokmuş
Marmaris'te marketten hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
Marmaris'te marketten hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
Marmaris'te istinat duvarına çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - MUĞLA
Marmaris'te istinat duvarına çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - MUĞLA
Gürültü uyarısı yapan komşuya saldıranlara 18 yıla kadar hapis istemi - İSTANBUL
Gürültü uyarısı yapan komşuya saldıranlara 18 yıla kadar hapis istemi - İSTANBUL
Hafriyat kamyonunun altında kalan bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi - ANTALYA
Hafriyat kamyonunun altında kalan bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi - ANTALYA

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X