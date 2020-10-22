Diyarbakır'da kardeşi tarafından öldürülen genç kız Adıyaman'da toprağa verildi

Dün meydana gelen olay sonrası otopsi işlemi tamamlanan Melek A'nın (24) cenazesi, gece saatlerinde yakınları tarafından alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine getirilen genç kızın cenazesi, Musa Peygamber Mezarlığı'nda defnedildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, dün erkek kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan Melek A. hayatını kaybetmiş, olay sonrası zanlı gözaltına alınmıştı.