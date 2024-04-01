Diyarbakır'da kanlı pusu: 1'i kadın 2 ölü

REKLAM advertisement1

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde bir eve, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aynı evde yaşadıkları öğrenilen Mehmet S. ve Sevda M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılacak incelemenin ardından cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.

Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.