Kaçırılan kuyumcunun cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle kaçırılan kuyumcu ölü bulundu.

Alacak verecek meselesinden dolayı kaçırıldığı öne sürülen kuyumcu Ömer Topdemiş'in aracı, Camii Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Yakınlarının ihbarıyla harekete geçen güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Aranan kayıp kuyumcu, tarihi Malabadi Köprüsünde ölü olarak bulundu.

İHA'nın haberine göre; Topdemiş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.