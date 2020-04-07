Diyarbakır'da jandarma "Vefa Grubu"nda Kürtçe bilen personelle hizmet veriyor

07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından başlatılan uygulama kapsamında, sosyal yardım ödemeleri, yaşlılık aylıkları ve muhtaç vatandaşların ihtiyaçları jandarma, polis ve Vefa Sosyal Destek Grubu'nca gideriliyor.
Kırsal mahallelerinde vatandaşların ihtiyacını karşılayan jandarma, ihbar hatlarını arayan bazı kişilerin taleplerini Türkçe ifade edememesi üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu'na Kürtçe bilen personel dahil etti.
Karakolları arayan yaşlıların ihtiyacını karşılayan ekibe dahil edilen Kürtçe bilen jandarma personeli, kurduğu sağlıklı iletişim ve kısa sürede talepleri yerine getirmesi sonucu, dualarla uğurlanıyor.
Jandarma ekipleri, yardımcı oldukları vatandaşlara kendi sağlıkları için dışarı çıkmamalarını ve her zaman ihtiyaçlarını karşılanması için çekinmeden arayabileceklerini iletiyor.
- "Allah devleti başımızdan eksik etmesin"
Yolboyu Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Güler Yıldız, ihtiyaçlarını getiren ekibi Kürtçe, "Allah sizi kazadan beladan muhafaza etsin, bütün ümmeti Muhammed'i birleştirsin." duasıyla karşıladı.
Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın dolayısıyla evinden çıkmadığını, komşuya dahi gitmediğini söyledi.
"Allah devletten razı olsun. Ne ihtiyacımız varsa kapımıza getiriyorlar." diyen Yıldız, şöyle konuştu:
"Çok teşekkür ediyorum. Jandarma bana ihtiyacım olanı getirdi. Dün yaşlılık maaşı ile yardım paramı verdiler. Allah bu hastalığı ümmeti Muhammed'in arasından kaldırsın. Allah sizden razı olsun. Allah devleti başımızdan eksik etmesin."
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