Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İlçenin kırsal Oyalı Mahallesi mevkisinde A.E'nin (39) kullandığı otomobil ile Ş.Ü'nün (54) kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan M.E. (57) ve S.Ü. (48) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan S.Ü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.