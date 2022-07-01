Husumetli iki aile birbirine girdi: Yaralılar var

DHA

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Beşpınar Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Gruptakilerin yakınlarının katılmasıyla sözlü tartışma sopalı, taşlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Her iki grup içerisinde 1'i ağır olmak üzere 13 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları darbelerle yaralandı.

EKİPLER GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır´daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için yaralıların tedavi altına alındığı hastanelerin önünde polis, güvenlik önlemi aldı.

Jandarma ekiplerinin giriş ve çıkışı kapattığı Beşpınar Mahallesi'nde ise güvenlik önlemleri artırıldı. Kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.