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Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 01.12.2022 - 18:48 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
İki aile arasında bıçaklı kavga! 4 yaralı
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AA

Alınan bilgiye göre, Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

AA'nın haberine göre, kavgada, aynı aileden B.K, D.K, C.K. ve E.K yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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