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Diyarbakır'da içkili iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı

Diyarbakır'da Dicle Nehri Köprü altında bulunan alanda otomobillerin içerisinde içki içen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis, olay yerinde 5 kişiyi gözaltına aldı

Giriş: 18.05.2023 - 21:41 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da içkili iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 5 gözaltı
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DHA

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır-Silvan Karayolu üzerinde bulunan Dicle Nehri Köprü altındaki alanda meydana geldi.

İddiaya göre bölgeye otomobillerle gelen iki grup içki içmeye başladı. Taraflar arasında sözlü olarak başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada İ.Ç. isimli kişi kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde yaptığı çalışmada olaya karıştığı ileri sürülen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak olay yerinde bulunan 2 otomobil incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili olarak çalışması sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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