Diyarbakır'da huzur ve güven uygulamasında 29 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı

AA

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, çocuk ve gençlerin başta uyuşturucu madde olmak üzere terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi, çocukların ve gençlerin suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmasının engellenmesi amacıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildiği bildirildi.

Yapılan uygulamalarda 399 okul çevresi, 11 internet salonu, 4 oyun salonu, 114 kahvehane, 28 büfe ve 14 park ve bahçenin kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, denetimlerde sorgusu yapılan 6 bin 447 kişiden 29'u hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, uygulamalarda 1351 araç ve okul servis aracının kontrol edildiği, 43 kişiye 38 bin 876 lira idari para cezası uygulandığı, 21 aracın trafikten men edildiği kaydedildi.