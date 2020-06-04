Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçlerince de mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.