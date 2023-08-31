Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Diyarbakır'da hurda araçlar çekildi

        Diyarbakır'da çevre kirliliğine yol açan hurda araçlar çekildi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, terk edilen ve çevre kirliliğine yol açan hurda araçlar, ekiplerinin uyarılarının ardından sahipleri tarafından çekildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:55 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da hurda araçlar çekildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sanayi sitelerinde sahipleri tarafından terk edilmiş, çevre kirliliğine ve ulaşım aksamalarına neden olan hurda araçların kaldırılması için çalışmalarına devam ediyor.

        Hurda araçların paslanma ve sağlık sorunlarına yol açacağını belirten zabıta ekipleri, terk edilen araçların kaldırılması için tutanak tuttu.

        Uyarının ardından 6 aracın sahipleri tarafından çekilmesiyle site içerisindeki görüntü ve çevre kirliliği de ortadan kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #diyarbakır haberleri
        #hurda araç
        #çevre haberleri
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İstanbul'da fidye için 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırdılar!
        İstanbul'da fidye için 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırdılar!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Habertürk Anasayfa