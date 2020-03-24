Diyarbakır'da HDP'li belediye başkanları hakkındaki terör soruşturması

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 HDP'li belediye başkanından görevinden uzaklaştırılan HDP'li Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken ve Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Diken ve Kaya emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle çıkarıldığı nöbetçi mahkemece Diken, konutunu terk etmemek" ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

Mahkeme, Kaya'nın da yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol hükümleri tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ve Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.