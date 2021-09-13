Diyarbakır'da hayırsever iş insanının yaptırdığı okulun açılışı gerçekleştirildi, İlköğretim Haftası kutlandı

AA

Diyarbakırlı iş insanı Cansız, mezun olduğu okulun yerine yenisini yaptırdı.

Okulun açılışı ve İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen törende bir konuşma yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, eğitimin salgından ciddi oranda etkilendiğini belirterek, öğrencilerin eksikliklerini gidermeye gayret ettiklerini söyledi.

Karaloğlu, 6 Eylül itibarıyla Diyarbakır'da 462 bin 250 öğrenciyle eğitim ve öğretime başladıklarını ifade ederek, alacakları tedbirlerle eğitim-öğretime ara vermek zorunda kalmayacaklarını aktardı.

"İki basit meseleyi çözersek eğitim ve öğretime ara vermek mecburiyetinde kalmayacağız" diyen Karaloğlu, en önemli konunun aşılama olduğunu belirtti.

Karaloğlu öğretmenlere seslenerek, "Hala Diyarbakır'da aşısını olmayan öğretmenlerimiz var, sayıları çok değil. Ama öncelikle öğretmenlerimizin bu konuda bize, topluma hem yardımcı olması hem öncü ve önder olması gerekir. Onun için bugüne kadar aşısını yaptırmamış, yaptıramamış bütün öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde aşı problemini çözmeleri gerekir." dedi.

Önemli bir gün yaşadıklarını dile getiren Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Hem İlköğretim Haftasını kutluyoruz hem de bir hayırseverimizin yaptırıp Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışladığı güzel kaliteli bir okulu açıyoruz. Diyarbakır'da hala ikili eğitim yaptığımız okullarımız var. Bu okulların hızlı bir şekilde tekli eğitime geçebilmesi için kamu kaynaklarından 2021-2022 yıllarında çok ciddi bir yatırıma giriştik. Şu anda 100 okul, 1650 derslik ile ilgili bir kısmın ihalesini yaptık, bir kısmının ihale hazırlığı var. İnşallah 2021-2022'de Diyarbakır'ın kamu kaynakları ile maksimum dersliği yaparak fiziki alt yapımızdaki eksiği gidermek istiyoruz."

Öğrencilerin İlköğretim Haftası'nı kutlayan Karaloğlu, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velililere hayırlı olmasını diledi.

Karaloğlu, başarılı bir eğitim-öğretim yılı temennisinde bulundu.

İş adamı Mehmet Cansız da tek amaçlarının hayırla anılmak olduğunu belirtti.

Memleketine katkıda bulunmak istediğini dile getiren Cansız, mezun olduğu okulun yerine yenisini yaptırmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Daha sonra Vali Karaloğlu ve törene katılanlar açılışı yapılan okulda sınıfları gezdi, öğrencilerle görüştü.

Törene, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.