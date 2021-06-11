Diyarbakır'da hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin Mersin'de öldürülmesiyle ilgili 4 tutuklama

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince, Diyarbakır'da hakkında kayıp başvurusu yapılan Cevat Demir'in kentte öldürüldüğünün belirlenmesiyle ilgili dün gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'da hakkında 14 Şubat'ta kayıp müracaatı yapılan Cevat Demir'in kentte cinayete kurban gittiğinin tespit edildiği belirtilmişti. Açıklamada, olayla ilgili 14 zanlının gözaltına alındığı, 7'sinin salıverildiği bildirilmişti.