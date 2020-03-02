AA

Diyarbakır'da Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı başladı



- Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu: - "Bilişim ve bilgi teknolojilerini tüketici olarak değil bilen ve üreten olarak, yazılımı çok iyi kullanan değil onu yazan, patentini dünyaya satan bireyler olarak yetişmeniz amacımız"

Diyarbakır'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde bölgedeki 7 üniversitenin katkılarıyla "Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı" açıldı.

DÜ Konferans Salonu'nda fuarın açılışı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, bölgenin huzur ve güveni için İdlib'de şehit düşen kahraman güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, ailelerine sabır diledi.

Düzenlenen fuar ve etkinliklerin gençleri geleceğe hazırlamak için olduğunu dile getiren Güzeloğlu, "Bir ülkenin en önemli ve değerli gücü yetişmiş insan gücüdür. Bunu sadece bilgi anlamında değil milli ve manevi değerlerine haiz, yerelden evrensele ulaşabilen ve şüphesiz değişimi gerçekleştirebilen bireyler olarak ele almalıyız." dedi.

Güzeloğlu, gençlerin en önemli zenginlik olduğuna işaret ederek, dünyanın değişim ve dönüşümünde üniversitelerin üstlendiği misyona değindi.

Okul öncesi eğitimden başlayarak çocukları iddialı bir şekilde geleceğe hazırlamak için projeler üretildiğini ve yatırımlar yapıldığını aktaran Güzeloğlu, "Bugün okullarımızda sizlerin ve sizlerden sonra gelecek olan nesillerimizin çok güçlü şekilde geleceğe hazırlanmasını istiyoruz. Bilişim ve bilgi teknolojilerini tüketici olarak değil bilen ve üreten olarak, yazılımı çok iyi kullanan değil onu yazan, patentini dünyaya satan bireyler olarak yetişmeniz amacımız." ifadelerini kullandı.

Güzeloğlu, kariyer fuarlarıyla işverenlerin hem kurumlarını tanıtma hem de gençlerle buluşmasının amaçlandığını kaydederek, gelecek yolculuğunda gençlere şans diledi.

Birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra özel sektörden de firmalar fuarda yerini aldı.

Büyük ilgi gören fuarda stantları ziyaret eden gençlere meslekler ve kurumlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Fuar kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakim, savcı ve personelin de yer aldığı temsili duruşma yapıldı.