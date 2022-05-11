Diyarbakır'da seyirlik görüntü

Kentte, akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası oluşan gökkuşağı renk cümbüşü ortaya çıkardı. Merkezde, bir çok noktadan görülen gökkuşağı, seyirlik görüntüye neden oldu. Vatandaşlar kısa süren renk cümbüşünün keyfini çıkardı.

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