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Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da gece yarısı indirim izdihamı

Diyarbakır'da 'ucuzluk' izdihamını polis engelledi

Diyarbakır'da bir çeyiz markasının, açılışa özel gece yarısı yaptığı indirim izdihama neden oldu. Polis, uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığı bölgedeki elektriği kestirerek dağıttı

Giriş: 21.01.2023 - 04:12 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da gece yarısı indirim izdihamı
Diyarbakır'da gece yarısı indirim izdihamı
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DHA

Diyarbakır'da açılışa özel indirim yapan bir çeyiz mağazasının önünde toplananlar, ucuz ürün alabilmek için izdiham oluşturdu. Polis, kalabalığı elektriği kestirerek dağıttı.

Olay, gece yarısı Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 784’üncü Sokak'ta meydana geldi. Bir çeyiz mağazası, ürünlerinde açılışa özel olarak indirim yaptı.

İZDİHAM OLUŞTU

İndirimi duyarak mağaza önüne gelenler, içeriye girebilmek için izdiham oluşturdu. Bölgeye tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kalabalığın giderek artması üzerine polis, dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

POLİS ELEKTRİĞİ KESTİ, KALABALIK DAĞILDI

Çoğu kadınlardan oluşan kalabalığın dağılmaması üzerine güvenlik güçleri, enerji şirketini arayarak, bölgedeki elektriğin bir süre kesilmesini istedi. Elektriklerin kesilmesinin ardından kalabalık dağıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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