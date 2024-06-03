Diyarbakır'da feci kaza: Sürücü olay yerinde öldü
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Giriş: 03.06.2024 - 16:12 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:12
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Bismil'in Köseli Mahallesi'nde 54 yaşındaki Ş.N'nin kullandığı otomobil, henüz sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.
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İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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Ş.N'nin cenazesi sıkıştığı araçtan çıkarılarak Bismil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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