12 yaşındaki Melike Koç da mahallelerine gelen öğretmenler sayesinde güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Bugün öğretmenlerimiz geldi ve bize oyun alanları çizdiler, oyunlar oynadık. Voleybol, seksek, yer kapmaca oynadık. Çok güzel bir gündü, çok beğendim. Normalde oyun alanımız yok, damın üstünde ya da yolda oynuyoruz. Bugün bize oyun ve eğlence getirdiler" diye konuştu.