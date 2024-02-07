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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da ev yangını: 6 kişi dumandan etkilendi

        Diyarbakır'da ev yangını: 6 kişi dumandan etkilendi

        Diyarbakır'da 2 katlı müstakil evin üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 02:07 Güncelleme: 07.02.2024 - 02:07
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        Diyarbakır'da ev yangını: 6 kişi dumandan etkilendi
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        ​​​​​​​Lalebey Mahallesi Bel Sokak'ta 2 katlı müstakil evin üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, yangın esnasında dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.

        Çevredekilerin vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev hasar gördü.

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        #Son dakika haberler
        #Diyarbakır
        #Sur
        #haberler
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