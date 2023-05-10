Evini adeta sanat galerisine dönüştürdü

Kara kalem resim eğitimi almak için gittiği kursta yeteneğini fark eden usta öğreticinin yönlendirmesi sayesinde iki ay boyunca pastel, yağlı boya ve akrilik eğitimi alan Yusumut, duygularını tuvale yansıtmaya başladı.

Boş zamanlarını değerlendirmek için resme yönelen iki çocuk annesi Yusumut (52), 2010 yılında Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen kursa katıldı.

Bu tablolarla 3 kişisel sergi açan, 8 karma sergiye de eserleri ile katılan Diyarbakırlı ressam, Bursa'da gelecek ay açmayı planladığı dördüncü kişisel sergisine hazırlanıyor.

Duvarlarına astığı resimlerle evini de adeta sanat galerisine dönüştüren Yusumut, talep üzerine ülkenin farklı illerinin yanı sıra yurt dışına da tablolarından gönderiyor.

Hem farklı illere hem de İngiltere'nin başkenti Londra'ya, Fransa'nın başkenti Paris'e ve Kamerun'a talep üzerine tablolarından gönderdiğini ifade eden Yusumut, resim yapmaktan keyif aldığını belirtti.

Yusumut, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, eşinin büyük desteğiyle başladığı bu sanatta özenle hazırladığı tabloların hem ülkede hem de yurt dışında ilgi gördüğünü söyledi.

Zamanla eşinin yanı sıra çocuklarının ve arkadaşlarının da desteğini aldığını anlatan Yusumut, "Kara kalemle başlamak istedim. Hocam sayesinde yağlı boya ve ardından pastel boya ile resim yapmaya çalıştım. O günden beri bu renklerin içindeyim. Bambaşka bir şey ortaya çıktı. Yeteneğimin farkına vardım." dedi.

"TABLOLARIMDA İNSANLARI İŞLEDİM"

Tablolarında insan yaşamını konu edindiğini dile getiren Yusumut, mutluluk, hüzün, sevgi ve aşk gibi yaşama dair duyguları resmettiğini belirtti.

"İnsanların içinde bulundukları durumları resmettim. Anne ve çocuğunu, baba ile evladını ya da sokaktaki bir satıcıyı, hayal ettiğim ve görmek istediğim her şeyi tablolarımla evimin duvarlarıma işledim." diyen Yusumut, açtığı sergilerde tablolarının büyük beğeni topladığını anlattı.

Yusumut, Bursa'da da sergi açacağını ifade ederek, yurt dışına da açılmak istediğini söyledi.