Diyarbakır'da ele geçirildi: 79 kilo

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Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla operasyon gerçekleştirildi.

Lice ilçesine bağlı Güldiken Mahallesi kırsalındaki "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-105 Operasyonu" kapsamında, 3 ayrı noktada toplam 79 kilogram esrar ele geçirildi.