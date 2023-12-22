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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da ele geçirildi: 79 kilo

        Diyarbakır'da jandarma ele geçirdi: 79 kilo

        Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 ayrı noktada toplam 79 kilogram esrar ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 13:00 Güncelleme: 22.12.2023 - 13:00
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        Diyarbakır'da ele geçirildi: 79 kilo
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        Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla operasyon gerçekleştirildi.

        Lice ilçesine bağlı Güldiken Mahallesi kırsalındaki "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-105 Operasyonu" kapsamında, 3 ayrı noktada toplam 79 kilogram esrar ele geçirildi.

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