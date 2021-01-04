Diyarbakır'da "eğitim şehitleri" anıldı

Tören, Merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda dershaneye giden Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile veli Cengiz Kaya'nın yaşamını yitirdiği, 73 kişinin yaralandığı yerde yapıldı.
Şehit aileleri ve saldırıdan yaralı kurtulanların da katıldığı törende Türk bayrağıyla süslenen ve şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu masaya karanfil bırakıldı, duygulu anlar yaşandı.
Saldırıda oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından yaptığı konuşmada, şehitlerin 6'sının çocuk, birinin de kızını dershaneden almaya gelen bir baba olduğunu hatırlattı.
PKK terör örgütünün kadın, bebek, çocuk gözetmeden katliamlar düzenlediğini belirten Eronat, tarihsel süreçte saldırılarda vahşice öldürülen hamile kadınların, bebeklerin ve çocukların isimlerini saydı.
Şehit Aybüke öğretmenin söylediği türkünün "beni öldürende yoktur din iman" dizelerini yineleyen Eronat, "Bu ahlaksız örgütün de zerre kadar hiçbir değeri olmadığını gördük. Filmin sonunu görüyoruz. 2020 yılında PKK'ya katılım sayısı 52'ye inmişse bu filmin de sonuna gelmişizdir. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu çocuklarla beraber tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun" diye konuştu.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, vatanlarına, milletlerine ailelerine faydalı bireyler olmak için dershaneye giden çocukların hain saldırıda şehit edildiğini ve tüm şehitleri rahmetle andıklarını dile getirdi.
Türkiye'nin ve halkının çok bedel ödediğini ve yıllardır acılar yaşatanların bugün kaçacak delik aradığını söyleyen Karaloğlu, "Onlar kaçmaya devam etsinler. Biz onları kaçtıkları deliklerinde, inlerinde bulmaya devam edeceğiz. Bugün ülkemizin her köşesinde, Diyarbakır'da bir huzur ve güven ortamı varsa bunu sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Bu huzur ortamını korumak ve geleceğe taşımak hepimizin görevi olmalı" dedi.
Hainlere bir daha fırsat verilmeyeceğini aktaran Karaloğlu, "Bugün burada var olmamızın en büyük sebebi bu şehitlerimizi unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı herkese göstermek. Unutmayın eğer vatana ihaneti, katliamı unutursanız tekrar eder. Onun için vatana ihaneti de unutmayın, katliamları da unutmayın ki tekrar etmesin. Biz bugün eğitim şehitlerimizi unutmadığımızı ve hiçbir zaman da unutturmayacağımızı söylemek için buradayız. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Rabbim aynı acıları bir daha yaşatmasın." değerlendirmesinde bulundu.
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