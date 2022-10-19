Diyarbakır'da; Duman, Fatma Turgut Şahin ve La Partita rüzgarı!

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Cityfest, Diyarbakır’da tüm hızıyla devam ediyor. Diyarbakır'da düzenlenen etkinliğin ikinci gününde Duman, Fatma Turgut Şahin ve La Partita sahne aldı.

Festivalin ikinci günün açılışını La Partita yaptı. Ardından sahneye Fatma Turgut Şahin, sevilen şarkılarını izleyiciler eşliğinde hep bir ağızdan seslendirdi.

Şahin, daha sonra programını alkışlar eşliğinde Duman grubuna bıraktı.