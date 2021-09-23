Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde rafting heyecanı

AA

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ongözlü Köprü'de gerçekleştirilen programda konuşan Vali Münir Karaloğlu, 12 bin yıllık kadim şehir Diyarbakır'da bu güzel etkinliği düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Bugün doğaya ve tarihe, en önemlisi de insana dokunacaklarını ifade eden Karaloğlu, toplumun her kesimine hitap edecek, her yaş grubuna uygun spor faaliyetlerini hayata geçirecekleri etkinliklerinin bulunduğunu dile getirdi.

Dicle Nehri'nde de rafting yarışması gerçekleştirdiklerini anlatan Karaloğlu, "Rafting gerçekten sevdiğim, severek yaptığım, yapılması da çok zor olmayan bir spor. Özellikle böyle kolay parkurlarda. Van'ın Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde parkurlar çok daha zordu." dedi.

Karaloğlu, bölgenin rafting yapılacak çok önemli kaynağa sahip olduğunu bildirdi.

Van, Hakkari, Şırnak'ın coğrafi açıdan raftinge Diyarbakır'dan daha uygun olduğunu belirten Karaloğlu, "Çünkü burada suyun debisi ve zorluk dereceleri önemli. Ama bugün biraz daha kolay parkurda, biraz gösteri maksatlı gençlerimize raftingi tanıtmak ve sevdirmek için bir yarış olacak. Rafting çok keyifli bir spor. Bütün gençlere tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da, bölgede, insanların, gençlerin hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitesini artıracak çalışmaları sürdürdüklerine işaret eden Karaloğlu, "Artık Dicle'nin kuzularını hiç kimseye yem etmeyeceğiz diyoruz. Dicle'nin kuzularını inşallah hem kendilerine hem ailelerine hem de millete faydalı gençler olarak yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Karaloğlu, artık Diyarbakır'ın her gün pozitif bir konuyla Türkiye'nin gündeminde yer aldığını kaydetti.

Daha sonra Dicle Nehri'nde, Hakkari, Van ve Şırnak'tan gelen takımların katılımıyla rafting yarışması yapıldı. Takımlar, parkuru tamamlamak için kıyasıya yarıştı.

Vali Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı ve Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, yarışmada dereceye girenlere ödül ve madalyalarını verdi.