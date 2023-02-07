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Diyarbakır'da depremden etkilenenler "geçici barınma alanları" ve çadırlarda konaklıyor

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır'da bazı vatandaşlar, "geçici barınma alanları" ve çadırlarda kalmaya başladı.

Giriş: 07.02.2023 - 01:05 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da depremden etkilenenler
AA

Diyarbakır'da yıkılan binalarda enkaz altında kalanların kurtarılması için AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Kentte Valilik ve Büyükşehir Belediyesince de vatandaşların güvenli bir ortamda konaklaması için merkez Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerindeki 10 okulun kapalı spor salonunda "geçici barınma alanları" oluşturuldu.

Ayrıca kentteki Selahattin Eyyubi Kent Meydanı'na çadırlar kuruldu.

Kayapınar'daki Eren Şahin Eronat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda oluşturulan barınma alanında konaklayan vatandaşlardan 66 yaşındaki Ramazan Turgut, AA muhabirine, depremde büyük korku yaşadıklarını belirterek, "Hemen torunlarımızla aşağı indik. Devlet bizi buraya aldı. Burada bekliyoruz. Bir deprem daha görmüştüm ama bu çok şiddetliydi." dedi.

Hamdusena Baran da merkez Bağlar ilçesinde yaşadığını belirterek, "Depremden sonra çocuklarımla buraya geldik. Hayatımda böyle bir deprem görmedim. Çok şiddetli bir depremdi, çok korktuk." ifadelerini kullandı.

Dilber İldeniz de sarsıntıyı yoğun hissettiklerini dile getirerek, "Çocuklarımızı alıp hemen aşağı indik. Çok korktum. Sabahtan bu yana buradayız. Burası bizim için daha uygun." diye konuştu.

Mahmut Küçükbayrak ise sarsıntıyı hissedince ailece evden dışarı çıktıklarını belirterek, bu alanda beklemeye devam ettiklerini söyledi.

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