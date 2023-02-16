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Diyarbakır'da depremde yıkılan binalara ilişkin 15 şüpheli tutuklandı

Türkiye'yi yasa boğan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 39 şüpheliden 15'i tutuklandı

Giriş: 16.02.2023 - 00:35 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da depremde yıkılan binalara ilişkin 15 tutuklama
Diyarbakır'da depremde yıkılan binalara ilişkin 15 tutuklama
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AA

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin gözaltına alınan 39 şüpheliden aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

AA'nın haberine göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin gözaltına alınan 39 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 15 zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "olası kastla öldürmek" suçundan tutuklandı, 22'si adli kontrol tedbirleri olmak üzere 24 kişi serbest bırakıldı.

Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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