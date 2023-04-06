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Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören binada kısmı çökme

Diyarbakır'da, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve tahliye edilen binada kısmi çökme meydana geldi

Giriş: 06.04.2023 - 00:56 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören bina kısmen çöktü
Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören bina kısmen çöktü
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AA

Diyarbakır'da, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar meydana gelen binanın bir kısmında çökme yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve boşaltılan merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 85. Sokak'taki Diyar GAP Sitesinin 7 katlı A bloğunun bir kısmında çökme oldu.

AA'nın haberine göre, vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Polis, binanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, çevresinde güvenlik önlemi aldı. Çevre binalarda oturan vatandaşlar da evlerini boşalttı.

VALİ SU: CAN KAYBI YOK

Vali Ali İhsan Su, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Su, binanın daha önce boşaltıldığını belirterek, "Can kaybı yok, burada oturan vatandaş yok. Şimdi gerekli tedbirler de alınıyor. Hiçbir sıkıntımız da yok." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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