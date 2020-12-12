Diyarbakır'da çocuklar için köyde etkinlik yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında Hani ilçesinin Çardaklı köyü Kanikevan İlkokulunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sur Gençlik Merkezinden 15 gönüllü gencin katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında gençler okulun duvarlarına çizgi film kahramanlarını çizdi. Çocuklara müzikal ve sportif faaliyet imkanı sunularak, kırtasiye, spor malzemeleri ve satranç takımı hediye edildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, proje kapsamında gençlik merkezlerine gelemeyen genç ve çocukların ayaklarına giderek bir gün bile olsa mutluluklarına katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.
Gençlik merkezlerinin çeşitli projelerinin olduğunu aktaran Uslu, şunları kaydetti:
"Projeler kapsamında kamplar, kitap okuma, yüzme ve benzeri etkinliklerle çocuklarımıza dokunmaya ve mutluluk vermeye çalışıyoruz. Burada küçük kardeşlerimize çam sakızı çoban armağanı hediyelerimizi sunarak, gençlik liderleri ve gönüllülerimizle eğlendirmeye ve eğitmeye çalıştık. Çocukların gözlerindeki mutluluk her şeye değer. Gözerindeki ışıltı, yüzlerindeki gülümsemeyi görmek ve onları mutlu etmek için çalışıyoruz. Bu tarz faaliyetlerimizi farklı köylerde gerçekleştirmeye devam edeceğiz."
Okulun sınıf öğretmeni Yasemin Öztürk ise okulda çeşitli etkinlikler yapıldığını belirterek, "Çocukların gözleri ışıldıyor. Gözlerindeki ışıltıdan ne kadar mutlu olduklarını görebiliyorum. Etkinlik için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe, Hani Kaymakamı Turan Soğukoluk, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Yıldız da katıldı.
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