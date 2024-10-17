Diyarbakır'da cip ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde cip ile kamyonun çarpışması sonucu 2'si ağır, 5 kişi yaralandı
Giriş: 17.10.2024 - 20:55 Güncelleme: 17.10.2024 - 20:56
İ.A'nın yönetimindeki cip, Diyarbakır-Bismil kara yolu Bismil İlçe Otogarı Kavşağı'nda K.A'nın idaresindeki kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü İ.A. ile cipteki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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