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        Haberler Gündem Diyarbakır'da cip ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Diyarbakır'da cip ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde cip ile kamyonun çarpışması sonucu 2'si ağır, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 20:55 Güncelleme: 17.10.2024 - 20:56
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        Cip ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
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        İ.A'nın yönetimindeki cip, Diyarbakır-Bismil kara yolu Bismil İlçe Otogarı Kavşağı'nda K.A'nın idaresindeki kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü İ.A. ile cipteki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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