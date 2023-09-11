Diyarbakır'da çatı yangını: 4 itfaiyeci dumandan etkilendi

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Yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi, Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi´ndeki Kaçmaz Sitesi'nde meydana geldi.

Sitedeki 9 katlı A blok apartmanın çatısında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sırasında 4 itfaiyeci, dumandan etkilendi.

Yaralı itfaiyecilerden M.S. ile E.S. ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.C. ile Z.Y.´ye ise olay yerindeki ambulansta müdahaleleri yapıldı. İtfaiyecilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, apartmanın çatısında maddi hasar oluştu. Binadakiler ise tahliye edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.