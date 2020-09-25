DHA

Olay, 19 Eylül'de, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan özel hastanede meydana geldi. Hemşire olarak görev yapan 4 çocuk annesi Esengül Y., 17 ay önce boşandığı ve tehditleri üzerine uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Murat Ç. tarafından çalıştığı özel hastanede 4 yerinden bıçaklandı.

Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan kadın, hastane personeli tarafından Acil Servis'e götürülerek tedaviye alındı. Kalabalıktan faydalanıp kaçan ve kayıplara karışan Murat Ç.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

ÖZEL EKİP SAKLANDIĞI YERE OPERASYON DÜZENLEDİ

Olayın ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, bölgede geniş çaplı araştırma yaptı.

İzini kaybettiren Murat Ç.'nin ekiplerin yaptığı araştırmalar ve telefon konuşmaları üzerine merkez Sur ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Murat Ç.'nin bulunduğu yeri tespit ettikleri bölgede önce çevre güvenliği alan ekipler, daha sonra adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan Murat Ç., yoğun güvenlik önlemleri altında ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.