Diyarbakır'da bir kadın, erkek kardeşi tarafından öldürüldü

Sanat Sokağı'ndaki banklarda Melek. A. kardeşi Mustafa A. ile henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı.

Mustafa A. daha sonra belindeki silahla ablasına ateş etmeye başladı.

Kafasına ve göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan Melek. A, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.