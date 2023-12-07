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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da bina çöktü!

        Diyarbakır'da 5 katlı bina çöktü!

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 5 katlı metruk bina çöktü. Güvenlik önlemi alan ekipler, yapının çevresindeki bazı binaları da çökme riskine karşı tahliye ederek mühürledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 16:22 Güncelleme: 07.12.2023 - 16:35
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          Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 5 katlı metruk bina çöktü.

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          İlçedeki İskender Paşa Mahallesi Yalıbahçe 1. Sokak'ta bulunan 5 katlı metruk binada, aniden çökme meydana geldi.

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          İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Güvenlik önlemi alan ekipler, yapının çevresindeki bazı binaları da çökme riskine karşı tahliye ederek mühürledi.

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          AFAD ekipleri, enkaz altında herhangi birinin kalma ihtimaline karşı köpeklerle arama çalışması yürütüyor.

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          Binanın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce ağır hasarlı olduğu için boşaltıldığı öğrenildi.

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