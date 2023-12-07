Diyarbakır'da 5 katlı bina çöktü!
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 5 katlı metruk bina çöktü. Güvenlik önlemi alan ekipler, yapının çevresindeki bazı binaları da çökme riskine karşı tahliye ederek mühürledi
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 5 katlı metruk bina çöktü.
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İlçedeki İskender Paşa Mahallesi Yalıbahçe 1. Sokak'ta bulunan 5 katlı metruk binada, aniden çökme meydana geldi.
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İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Güvenlik önlemi alan ekipler, yapının çevresindeki bazı binaları da çökme riskine karşı tahliye ederek mühürledi.
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AFAD ekipleri, enkaz altında herhangi birinin kalma ihtimaline karşı köpeklerle arama çalışması yürütüyor.
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Binanın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce ağır hasarlı olduğu için boşaltıldığı öğrenildi.
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